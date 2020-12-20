У нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда є ДНК клубу.

Про це заявив головний тренер манкуніанців Уле-Гуннар Сульшер.

"Маркус досить талановитий, досить самокритичний і досить мотивований, щоб стати легендою цього клубу. Повинен сказати, що статистика вже зараз відображає його внесок. Це відчувається і в роздягальні. Він знає, що таке Манчестер Юнайтед. У нього є ДНК", - заявив Сульшер.