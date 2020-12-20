Джерело - Goal.com.
У нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда є ДНК клубу.
Про це заявив головний тренер манкуніанців Уле-Гуннар Сульшер.
"Маркус досить талановитий, досить самокритичний і досить мотивований, щоб стати легендою цього клубу. Повинен сказати, що статистика вже зараз відображає його внесок. Це відчувається і в роздягальні. Він знає, що таке Манчестер Юнайтед. У нього є ДНК", - заявив Сульшер.
Раніше повідомлялося, що МЮ запропонує Рашфорду 5-річний контракт.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед взимку не планує купувати гравців.