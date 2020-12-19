Колишній тренер Гента: Яремчук - нападник рівня АПЛ

Український нападник Гента Роман Яремчук зміг би закріпитися в клубі англійської Прем'єр-ліги.

Таку думку висловив колишній тренер бельгійської команди Тронд Солльєд.

"Брюгге міг би підписати Яремчука, він хороший форвард. Бачив його виступу за збірну, сильний гравець. Для мене Яремчук - нападник рівня АПЛ. Я не кажу про МЮ, але з командою середини таблиці міг би домогтися успіхів", - сказав Солльєд