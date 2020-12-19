Колишній тренер Гента: Яремчук - нападник рівня АПЛ

Джерело - Belgiumsoccer.
Український нападник Гента Роман Яремчук зміг би закріпитися в клубі англійської Прем'єр-ліги.
Таку думку висловив колишній тренер бельгійської команди Тронд Солльєд.
"Брюгге міг би підписати Яремчука, він хороший форвард. Бачив його виступу за збірну, сильний гравець. Для мене Яремчук - нападник рівня АПЛ. Я не кажу про МЮ, але з командою середини таблиці міг би домогтися успіхів", - сказав Солльєд
Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати Яремчука.
Раніше Яремчук увійшов до ТОП-10 найкращих бомбардирів в історії Гента