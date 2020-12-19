Моурінью спілкувався з Модричем щодо його повернення в Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью хоче бачити в команді півзахисника Реала Луку Модрича.
Про це повідомляє журналіст Едуардо Інду.
Португальський фахівець зв'язувався з 35-річним гравцем, щоб обговорити його повернення в лондонський клуб.
‼️ "MOURINHO ha LLAMADO a MODRIC para llevárselo al TOTTENHAM"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2020
Información de #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/Pyng9hN1mM
Хорват грав за Тоттенгем з 2008 по 2012 рік, звідки перейшов в Реал.
Нагадаємо, Моурінью висміяв нагороду найкращому тренеру за версією ФІФА .