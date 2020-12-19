Мілан має хороші шанси на те, щоб здобути Скудетто вперше за 10 років.

Таку думку висловив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Мілану буде дуже важко утримати перше місце. Мені подобається команда, її характер. Незважаючи на важкий календар команда грає дуже багато ігор. Може лава не та, яку хотів би тренер. Клуб над цим працює. Я сподіваюся, що Мілан закінчить цей рік на першому місці і в наступному виграє Скудетто. Це буде дуже хорошим подарунком для всіх", - сказав Шевченко.