 Шевченко: Мілану буде дуже важко утримати перше місце | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Мілану буде дуже важко утримати перше місце

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Колишній нападник "росонеррі" оцінив шанси Мілану виграти Серію А
Шевченко: Мілану буде дуже важко утримати перше місце
#Шевченко, #Мілан, #Серія А

Джерело - sport.ua.

Мілан має хороші шанси на те, щоб здобути Скудетто вперше за 10 років.

Таку думку висловив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Мілану буде дуже важко утримати перше місце. Мені подобається команда, її характер. Незважаючи на важкий календар команда грає дуже багато ігор. Може лава не та, яку хотів би тренер. Клуб над цим працює. Я сподіваюся, що Мілан закінчить цей рік на першому місці і в наступному виграє Скудетто. Це буде дуже хорошим подарунком для всіх", - сказав Шевченко.

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