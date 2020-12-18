Вірт назвав преміальні Вереса за прохід Зорі у Кубку України

Вересу буде важко обіграти Зорю у чвертьфіналі Кубка України.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"До жеребкування найбільше не хотів, щоби нам дісталася луганська Зоря. Хотілося б, звичайно, зіграти або з грандами – Динамо та Шахтарем, або все-таки з командою нижчого рівня. Я вважаю, що на сьогодні Зоря – це третя сила в українському футболі і показує якісний футбол. Звичайно, таку команду буде важко пройти.

Преміальні за вихід у чвертьфінал? Більше мільйона гривень. Якщо вийдемо у півфінал, я думаю, що на 100 відсотків преміальні будуть більші і набагато більші", - розповів Вірт.