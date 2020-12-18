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Шевченко: Сподіваюся рішення CAS буде на нашу користь

Сьогодні 20:39 891 0
Андрій Шевченко прокоментував технічну поразку від Швейцарії
Шевченко: Сподіваюся рішення CAS буде на нашу користь
#Шевченко

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив шанси національної команди у спортивному арбітражному суді щодо оскарження технічної поразки у матчі зі Швейцарією.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я засмутився. Для мене дуже важливо, щоб такі спірні моменти завжди вирішувалися на футбольному полі.

Наразі ми подали апеляцію, збираються докази, документи для того, щоб оскаржити рішення. Я сподіваюся, що воно буде на нашу користь", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА.

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