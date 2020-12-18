Кухаревич сумнівається в доцільності переходу в Андерлехт

Принаймні, про це повідомляють бельгійські ЗМІ

19-річний форвард львівського Руху і молодіжної збірної України Микола Кухаревич має сумніви щодо доцільності переходу в Андерлехт, який проявляє явний інтерес до його трансферу.

Про це повідомляє La Dernière Heure.

Незважаючи на те, що напередодні Кухаревич пройшов медогляд в стані пурпурно-білих, договір між клубами, а також особистий контракт Андерлехта з гравцем не були підписані.

Кухаревич покинув Бельгію, взявши деякий час на роздуми. Молодий футболіст хоче зважити всі за і проти, після чого прийняти рішення про доцільність підписання контракту з Андерлехтом.

Одним з факторів, який змушує Кухаревича серйозно сумніватися, є те, що молодий українець зараз практично не володіє англійською мовою, що бачиться для нього проблемою в швидкій адаптації до нової команди і країни.

Нагадаємо, інтерес до Кухаревича проявляє київське Динамо.