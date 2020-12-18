Аталанта запропонувала Генту десять мільйонів за захисника

Мехле може перебратися до Серії А

Джерело - Чемпіон.

Італійська Аталанта активно веде переговори щодо трансферу Йоакіма Мехле.

Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

Клуб з Бергамо готовий викласти за правого захисника десять мільйонів євро. Бельгійську сторону пропозиція влаштовує.

Мехле весь поточний сезон грає в основі Гента, провівши за цей час 16 матчів і віддавши п'ять гольових. Його контракт з клубом закінчується в 2023-му році.

Нагадаємо, Маліновський допоміг Аталанті зіграти внічию з Ювентусом.