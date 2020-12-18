Аталанта запропонувала Генту десять мільйонів за захисника

Джерело - Чемпіон.
Італійська Аталанта активно веде переговори щодо трансферу Йоакіма Мехле.
Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
Клуб з Бергамо готовий викласти за правого захисника десять мільйонів євро. Бельгійську сторону пропозиція влаштовує.
Мехле весь поточний сезон грає в основі Гента, провівши за цей час 16 матчів і віддавши п'ять гольових. Його контракт з клубом закінчується в 2023-му році.
Alla scoperta di #Maehle, l'obiettivo dell'#Atalanta https://t.co/ES1rxCezwH— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 17, 2020
Нагадаємо, Маліновський допоміг Аталанті зіграти внічию з Ювентусом.