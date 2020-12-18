Секретар КДК УАФ: Інгулець формально визнав свою провину

У матчі Інгулець - Шахтар дійсно не були виконані всі необхідні дії з боку клубу-господаря для підготовки поля до гри.

Про це заявив секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Матч 13 туру УПЛ не відбувся через те, що офіційні особи матчу, арбітри і делегат ухвалили рішення про те, що поле стадіону не відповідає необхідним вимогам. Були проаналізовані рапорт делегата матчу, рапорт арбітра, пояснення Інгульця.

Було встановлено, що дійсно не були виконані всі необхідні дії з боку клубу-господаря для підготовки поля до матчу. У поясненнях Інгулець формально визнав свою провину. Єдине, що нам залишалося, це зафіксувати дане рішення і зарахувати Інгульцю технічну поразку з рахунком 0:3, а Шахтарю - технічну перемогу з рахунком 3:0", - сказав Грищенко.