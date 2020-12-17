Роналду та Мессі в команді року за версією ФІФА

Джерело - Чемпіон.
ФІФА визначила команду року за підсумками сезону 2019/2020.
Про це повідомляє пресслужба організації.
До неї увішли: Аллісон - Арнольд, Ван Дейк, Рамос, Девіс - Де Брейне, Тьяго, Кіміх - Мессі, Левандовський, Роналду
🥁 Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
📝 @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @Cristiano
🤩 What a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M
Цікаво, що Ноєр, який став найкращим воротарем, до 11-ки не портапив.