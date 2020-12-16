У матчі 1/8 фіналу Кубку України Зоря здобула мінімальну перемогу над Десною.

Головний тренер луганської команди прокоментував цей матч.

"Своїй команді можу сказати тільки компліменти. Може навіть заслужено виграли, тому що не було таких явних провалів або моментів у суперника, що можна було б говорити, що нам пощастило", - заявив тренер.