Джерело - Футбол 1/2/3.
У матчі 1/8 фіналу Кубку України Зоря здобула мінімальну перемогу над Десною.
Головний тренер луганської команди прокоментував цей матч.
"Своїй команді можу сказати тільки компліменти. Може навіть заслужено виграли, тому що не було таких явних провалів або моментів у суперника, що можна було б говорити, що нам пощастило", - заявив тренер.
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"Недарма мою команду називають мужики, і я можу це підтвердити, вони у мене такі. Останній місяць дійсно відповідаємо цьому слову", - сказав Скрипник.
Нагадаємо, жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться 18 грудня.