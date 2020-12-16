Федорчук: Кухаревич може просто зламатися психологічно

Гравцю Руху Миколі Кухаревичу, який звернув на себе увагу скаутів з Бельгії та Австрії, необхідно психологічно впоратися з тиском.

Про це заявив півзахисник команди Валерій Федорчук.

"Кухаревич досить короткий період у великому футболі. Якщо брати до уваги те, що йому 19 років і з огляду на його фактуру, то він досить мобільний і у нього хороший характер. Він хоче грати в футбол. Він приходить на тренування сконцентрованим. Крім того, у нього хороші навички роботи з м'ячем.

Йому необхідно психологічно впоратися з тиском. Можна просто зламатися. Дуже важливо, щоб з ним працювали в цьому напрямку. З Кухаревича може вирости хороший футболіст", - сказав Федорчук.