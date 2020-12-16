Еріксен може стати конкурентом Маліновського в Аталанті

Інтер і клуб з Бергамо можуть влаштувати обмін гравцями

За аргентинця Папу Гомеса, який грає в Аталанті, Інтер готовий віддати свого хавбека Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Нагадаємо, що Гомес перейшов в Аталанту у 2014 році з харківського Металіста. У нинішньому сезоні на рахунку аргентинця 5 голів і 4 асисти в 15 матчах у всіх турнірах. Контракт Гомеса розрахований до літа 2022 року.

Еріксен перейшов в Інтер з Тоттенгему в січні 2020 року, але не став гравцем основи. У цьому сезоні на його рахунку 12 матчів за клуб у всіх турнірах. В Аталанті на його позиції грає українець Руслан Маліновський.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче повернути Еріксена у січні.