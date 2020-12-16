Сьогодні визначиться останній чвертьфіналіст Кубку України

Матч завершить футбольний рік в Україні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України Десна - Зоря.

Матч відбудеться у Києві на стадіоні Динамо. Початок матчу о 14:00.

Арбітром зустрічі призначений Денис Шурман (Київська обл.). Асистенти арбітра - Войтюк О.М. (Запоріжжя) і Запороженко Д.І. (Запоріжжя), четвертий арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.), спостерігач арбітражу - Задіран С.М. (Дніпро). Арбітр VAR - Копієвський В.В. (Кропивницький), асистент VAR - Матяш В.В. (Донецьк), спостерігач VAR - Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат УАФ/офіцер безпеки УАФ - Прохорович А.В. (Суми).

За підсумками цього матчу визначиться останній чвертьфіналіст Кубку України. У 1/4 фіналу турніру зіграють Шахтар, Динамо, Олександрія, Колос, СК Дніпро-1, Агробізнес та Верес.

Раніше, у Десні відреагували на побиття директора стадіону у Чернігові.