Боруссія перемогла Вердер. Результати матчів 12 туру Бундесліги

У чемпіонаті Німеччини зіграно три матчі

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі німецької Бундесліги Вердер приймав дортмундську Боруссію, Герта - Майнц, а Уніон завітав у гості до Штутгарта.

Вердер вдома зазнав поразки з рахунком 2:1. В інших двох матчах були зафіксовані нічиї.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

12 тур, 15 грудня

Вердер - Боруссія Д 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Геррейро, 1:1 - 28 Мовальд, 1:2 - 79 Ройс

Герта - Майнц 0:0

Штутгарт - Уніон 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Фрідріх, 0:2 - 77 Авонії, 1:2 - 85 Калайджич, 2:2 - 90+3 Калайджич

Раніше, Айнтрахт втратив перемогу над менхенгладбаською Боруссією у 12 турі Бундесліги.