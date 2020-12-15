Боруссія перемогла Вердер. Результати матчів 12 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 12-му турі німецької Бундесліги Вердер приймав дортмундську Боруссію, Герта - Майнц, а Уніон завітав у гості до Штутгарта.
Вердер вдома зазнав поразки з рахунком 2:1. В інших двох матчах були зафіксовані нічиї.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
12 тур, 15 грудня
Вердер - Боруссія Д 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Геррейро, 1:1 - 28 Мовальд, 1:2 - 79 Ройс
Герта - Майнц 0:0
Штутгарт - Уніон 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 4 Фрідріх, 0:2 - 77 Авонії, 1:2 - 85 Калайджич, 2:2 - 90+3 Калайджич
Раніше, Айнтрахт втратив перемогу над менхенгладбаською Боруссією у 12 турі Бундесліги.