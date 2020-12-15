 Боруссія перемогла Вердер. Результати матчів 12 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія перемогла Вердер. Результати матчів 12 туру Бундесліги

Вчора 23:27 757 0
У чемпіонаті Німеччини зіграно три матчі
Боруссія перемогла Вердер. Результати матчів 12 туру Бундесліги
#Бундесліга, #Вердер, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі німецької Бундесліги Вердер приймав дортмундську Боруссію, Герта - Майнц, а Уніон завітав у гості до Штутгарта.

Вердер вдома зазнав поразки з рахунком 2:1. В інших двох матчах були зафіксовані нічиї.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
12 тур, 15 грудня

Вердер - Боруссія Д 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 12 Геррейро, 1:1 - 28 Мовальд, 1:2 - 79 Ройс

Герта - Майнц 0:0

Штутгарт - Уніон 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 4 Фрідріх, 0:2 - 77 Авонії, 1:2 - 85 Калайджич, 2:2 - 90+3 Калайджич

Раніше, Айнтрахт втратив перемогу над менхенгладбаською Боруссією у 12 турі Бундесліги.

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