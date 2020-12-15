Карпати збирають кошти на придбання сучасного дитячого ігрового комплексу

Футбольний клуб Карпати збирає кошти на придбання і встановлення сучасного дитячого розвиваючого ігрового комплексу у львівський Будинок дитини №1.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Їх 53. Від народження до 5-ти рочків. Сироти, діти з інвалідністю, без батьківського піклування, але з величезними очима, сповненими радісним передчуттям найулюбленішого дня - свята Миколая.

Буквально сьогодні їх стало 54 – в обід прямо з пологового будинку привезли дівчинку, від якої відмовилися батьки. Просто подзвонили і привезли. Їй одразу приготували ліжечко, так тут роблять вже 110 років. Тепер вона, як і інші, буде жити і виховуватись у львівському Будинку дитини №1.

Ми дуже хочемо допомогти цим дітям. І ще більше ми хочемо зробити добру справу разом з вами, вболівальниками. У добру погоду діти виходять на прогулянку внутрішнім двориком сиротинця, де зараз застарілі конструкції радянської епохи.

Ми хочемо зібрати кошти на придбання і встановлення сучасного дитячого розвиваючого ігрового комплексу, з деревини, з безпечними елементами. Ми віримо, що діти стануть здоровішими і енергійнішими. Кажуть, що так у них більше шансів знайти нових батьків...

І нам дуже важливо зробити це разом.

Подібна конструкція коштує 31 099 грн. Банківська картка для благодійних внесків - 5363542011535540, Болотніков Сергій. Ми відзвітуємо за кожну вашу гривню", - йдеться у повідомленні.