Палкін: 90%, що це буде технічна поразка для Інгульця

Донецький Шахтар щодо проведення матчу у Кропивницькому все зробив, що міг, і далі все вирішу КДК УАФ.

Про це заявив гендиректор гірників Сергій Палкін.

"Що я думаю про скасування матчу Інгулець - Шахтар? Про це більше повинен думати Інгулець, а не ми. Ми-то приїхали, команда була на місці і була готова грати. Вони вирішили заощадити на обігріві і чомусь не включали його дуже довгий час. При всьому ми навіть були готові допомогти, але технічно це вже не мало сенсу, тому що за один день система підігріву поля не встигне навіть розігнатися. Тепер КДК буде приймати рішення. Наскільки я знайомий з регламентом, фактично там 90%, що це буде технічна поразка.

Яка позиція Шахтаря в даній ситуації? Яким має бути рішення? А ми сьогодні знаходимося поза цим полем. Що потрібно, зі свого боку ми зробили. Далі вирішує КДК - м'яч на їхньому боці. Нехай приймають рішення, хоча, з моєї точки зору, воно очевидно", - сказав Палкін.