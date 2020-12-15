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Ящук оцінив шанси на успіх Динамо і Брюгге

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Олег Ящук прокоментував жереб у Лізі Європи
Ящук оцінив шанси на успіх Динамо і Брюгге
#Динамо, #Брюгге

Джерело - zbirna.com.

Динамо і Брюге мають рівні шанси на прохід у наступний раунд Ліги Європи.

Про це розповів екснападник бельгійського Андерлехта Олег Ящук.

"Мені завжди цікаво, коли суперником українкою команди стає бельгійський колектив. Зараз Брюгге на ходу. Думаю, що гра буде цікавою.

Команда Філіпа Клемана мала непогані шанси кваліфікуватися в плей-оф Ліги чемпіонів. Граючи в меншості на полі Лаціо, вона була, як мені здається, ближче до перемоги. Трохи не вистачило фарту.

Поки невідомо, в якому стані суперники підійдуть до очних зустрічей. У таких матчах може трапитися все, що завгодно. Коли суперники приблизно одного рівня, все залежить від маленьких деталей. Зараз я даю командам однакові шанси на успіх", - відзначив Ящук.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи.

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