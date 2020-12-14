Буряк: Динамо чекають серйозні матчі, але Брюгге - не МЮ і не Мілан

Легендарний гравець київського клубу прокоментував жербкування Ліги Європи

Динамо та Шахтар дізналися своїх суперників по 1/16 плей-оф Ліги Європи, кияни зіграють з Брюгге, "гірники" з Маккабі Тель-Авів.

Легендарний гравець київського клубу Леонід Буряк прокоментував жербкування.

"Думаю, для Динамо, і для Шахтаря, це хороший жереб. Брюгге - один з найкращих клубів у Бельгії. Динамо чекають серйозні дві гри, оскільки киянам буде протистояти досить серйозна, організована команда. З іншого боку, Динамо випав не Манчестер Юнайтед, не Аякс, і не Мілан. Шахтарю ж трохи пощастило", - сказав Буряк.

Нагадаємо, Луческу та Суркіс визначилися з позиціями, які потрібно підсилити Динамо.