Неймар пропустить 10-15 днів через травму гомілкостопа

Джерело - Чемпіон.
Вінгер ПСЖ Неймар зазнав пошкодження у матчі 14 туру Ліги 1 проти Ліона (0:1).
Про це повідомляє журналіст Мохамеда Бухафсі.
Бразилець пропустить від 10 до 15 днів. Швидше за все, він зможе відновитися від пошкодження до гри проти Сент-Етьєна, яка відбудеться 6 січня.
Très bonne nouvelle pour le #PSG, les 1ers examens sont très rassurants pour #Neymar. Il sera indisponible entre 10 et 15 jours. Il devrait donc être dans le groupe pour le match face à Saint Etienne le 6 janvier et dispo pour le trophée des champions face à l'OM le 13. #RMCsport— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 14, 2020
Нагадаємо, Неймар поставив ультиматум ПСЖ.