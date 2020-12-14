Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.
Головний тренер донецького Шахтаря прокоментував результати жеребкування.
Нагадаємо, "гірники" зустрінуться з Маккабі Тель-Авів.
"Ми зобов'язані проходити, тому що якщо ми Маккабі не пройдемо, то тоді взагалі немає сенсу не те що в Лізі чемпіонів грати, а немає сенсу думати про те, що ми повинні виграти Лігу Європи. Ми задоволені жеребкуванням. Як я розумію, наш головний тренер теж", - заявив функціонер.
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"Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, подумавши, що буде легко, то це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти будуть тримати це в голові і покажуть хорошу гру. Принаймні якщо ми не пройдемо, то вболівальники нам цього не пробачать".
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"Ми повинні вигравати цей турнір. Якщо в минулому сезоні дійшли до півфіналу, то тепер потрібно зробити ще один ривок, ще один крок - в фінал", - підсумував Палкін.