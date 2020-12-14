 Директор Шахтаря Палкін прокоментував жеребкування Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи
Сьогодні 14:31 1055
Маліновський - у команді тижня Серії А за версію SofaScore
Сьогодні 16:25 466
Ф'юрі: Усик - претендент, але Джошуа може відмовитися від пояса
Сьогодні 15:10 1211
Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було
Сьогодні 14:31 5180
Аталанта зіграє з Реалом. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:24 1226
Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 13:24 5496
Суркіс: Луческу зробив кілька подвигів, будемо з Містером обговорювати трансфери
Сьогодні 06:44 1606
Зоря у матчі з двома червоними перемогла Олександрію
Вчора 21:27 1041
Маліновський - найкращий гравець матчу проти Фіорентини за версією SofaScore
Вчора 19:26 1646
Десна без проблем перемогла Маріуполь в 13 турі УПЛ
Вчора 18:53 4920 1
Блоги
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:04 140
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56 Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:52 2601
Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу
Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:21 391
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:06 636
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:47 7251 11
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Футбол Динамо залишилося лідером. Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ перед зимовою перервою 38
16:40 Футбол Палкін: Якщо ми не пройдемо Маккабі, вболівальники нам цього не пробачать 452
16:25 Футбол Маліновський - у команді тижня Серії А за версію SofaScore 466
16:09 Футбол Крістал Пелес - Тоттенгем 1:1. Огляд матчу 336
16:04 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Семен Новиков 140
15:55 Теніс Федерер може пропустити Australian Open 359
15:52 Блог Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: українському тренеру виповнилося 56 2602
15:39 Футбол Боруссія знайшла заміну Фавру 895
15:25 Футбол Шевчук: До Інгульця що, хокейна команда приїхала? 887
15:21 Блог Залягти на дно в Брюгге. Як Динамо грало проти бельгійського клубу 395
15:10 Бокс Ф'юрі: Усик - претендент, але Джошуа може відмовитися від пояса 1211
14:56 Футбол Вернидуб: Шахтарю рано говорити про готовність виграти Лігу Європи 901
14:41 Футбол Тренер Інгульця: Я на власні очі бачив, що поле було накрите 1306
14:38 RunNews Скільки платять за світові рекорди. Останні бігові новини в подкасті Пейсмейкери 814
14:31 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було 5180
14:31 Футбол Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи 1055
14:13 Футбол Визначено найкращого гравця 13-го туру УПЛ 996
13:57 Футбол Бабич: Очікував перемогу Динамо, але втрутилися люди з VAR 2048 2
13:41 Футбол Визначено найкращого тренера 13-го туру УПЛ 1129
13:24 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було 5496
13:24 Футбол Аталанта зіграє з Реалом. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1226
13:15 Футбол Павелко запропонував провести матчі з Фінляндією і Казахстаном у Львові 1325
12:57 Футбол Помер легендарний тренер Ліверпуля 1623
12:41 Футбол Болонья - Рома 1:5. Огляд матчу 1280
12:24 Бокс Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа 3139

Палкін: Якщо ми не пройдемо Маккабі, вболівальники нам цього не пробачать

Сьогодні 16:40 452 0
Сьогодні, 14 грудня, відбулося жеребкування 1/16 Ліги Європи
Палкін: Якщо ми не пройдемо Маккабі, вболівальники нам цього не пробачать
#Шахтар, #Ліга Європи, #Палкін

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер донецького Шахтаря прокоментував результати жеребкування.

Нагадаємо, "гірники" зустрінуться з Маккабі Тель-Авів.

"Ми зобов'язані проходити, тому що якщо ми Маккабі не пройдемо, то тоді взагалі немає сенсу не те що в Лізі чемпіонів грати, а немає сенсу думати про те, що ми повинні виграти Лігу Європи. Ми задоволені жеребкуванням. Як я розумію, наш головний тренер теж", - заявив функціонер.

  АктуальноПалкін: Ми готові продавати будь-якого гравця Шахтаря

"Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, подумавши, що буде легко, то це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти будуть тримати це в голові і покажуть хорошу гру. Принаймні якщо ми не пройдемо, то вболівальники нам цього не пробачать".

  Читайте також: Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А

"Ми повинні вигравати цей турнір. Якщо в минулому сезоні дійшли до півфіналу, то тепер потрібно зробити ще один ривок, ще один крок - в фінал", - підсумував Палкін.

Коментарі ()