Сьогодні, 14 грудня, відбулося жеребкування 1/16 Ліги Європи

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер донецького Шахтаря прокоментував результати жеребкування.

Нагадаємо, "гірники" зустрінуться з Маккабі Тель-Авів.

"Ми зобов'язані проходити, тому що якщо ми Маккабі не пройдемо, то тоді взагалі немає сенсу не те що в Лізі чемпіонів грати, а немає сенсу думати про те, що ми повинні виграти Лігу Європи. Ми задоволені жеребкуванням. Як я розумію, наш головний тренер теж", - заявив функціонер.

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"Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, подумавши, що буде легко, то це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти будуть тримати це в голові і покажуть хорошу гру. Принаймні якщо ми не пройдемо, то вболівальники нам цього не пробачать".

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