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Шевчук: До Інгульця що, хокейна команда приїхала?

Сьогодні 15:25 884 0
Спеціаліст – про скасування матчу 13-го туру УПЛ
Шевчук: До Інгульця що, хокейна команда приїхала?
#Шевчук, #Шахтар, #Інгулець

Джерело - Великий футбол.

Скасування матчу 13-го туру української Прем'єр-ліги Інгулець - Шахтар через неготовність футбольного поля є проколом креівників клубу з Петрового.

Про це заявив колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Не розумію керівників Інгульця. Зайшли в Прем'єр-лігу, розуміють, яка погода на вулиці, мороз по всій Україні, значить потрібно включити підігрів, правильно підготуватися. До них що, хокейна команда приїхала? Це великий прокол керівників. Мені незрозуміла така некомпетентність", - сказав Шевчук.

Раніше, Бабич заявив, що Інгулець не до кінця зрозумів, що грає не в Першій лізі.

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