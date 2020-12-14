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Тренер Інгульця: Я на власні очі бачив, що поле було накрите

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Фахівець прокоментував скасування матчу 13-го туру
Тренер Інгульця: Я на власні очі бачив, що поле було накрите
#Лавриненко, #Інгулець

Джерело - Великий футбол.

Керівництво клубу Інгулець цілий тиждень перебувало у Кропивницькому, готуючи стадіон до матчу з Шахтарем.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Лавриненко.

"Все наше керівництво цілий тиждень було тут. Вони приїжджали, накривали поле і робили все, щоб гра відбулася. Але вчора пройшов крижаний дощ, і все це замерзло, і було дуже складно. Якби навіть був включений підігрів поля сьогодні, він би нічого не дав. Були складні погодні умови. Я особисто бачив, що поле було накрите. У певний момент агрономи сказали, що потрібно плівку зняти, щоб провести технічні процедури: нанести розмітку і так далі.

Я не готовий відповісти на питання, хто приймав рішення вмикати чи не вмикати підігрів. Але таких морозів цього тижня у нас не було, і чи була доцільність включати підігрів, я не знаю. Згоден, що грати було б важко, але треба враховувати те, що на календарі 13 грудня і ідеальних полів бути не може. Знаючи, що ми починаємо чемпіонат 12 лютого, кращими поля в Україні не стануть, вони будуть тільки гіршими. Для кожного з футболістів у нас була мрія зіграти з такою командою.

Ми б хотіли, щоб цю гру перенесли, і її доля вирішувалася не в кабінеті, а на футбольному полі. Але нехай приймають рішення дисциплінарні органи. Ми приймемо будь-яке їх рішення, але знову ж таки, треба враховувати, що це 13 грудня", - сказав Лавриненко.

Нагадаємо, матч 13-го туру УПЛ Інгулець - Шахтар був скасований.

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