Бабич: Очікував перемогу Динамо, але втрутилися люди з VAR

Матч Динамо - Колос (2:2) в рамках 13-го туру УПЛ був цікавим до видалення Шепелєва.

Про це заявив тренер Олександр Бабич.

"Я думав, що кияни виграють в один м'яч. Однак в гру втрутилися люди з VAR. Зрозуміло, що Динамо було в цейтноті, що, втім, не повинно позначатися на їх виступі в УПЛ, де лідер просто зобов'язаний діяти з позиції сили. Вважаю, що втома біло-синіх вплинула на їх гру відсотків на 15-20, не більше. Важливішою була психологія футболістів.

У цій грі було більше емоцій. Мені здається, застосування VAR потрібно розділити по зонах: в штрафний, коли забивається гол або відбувається порушення правил - один підхід, за межами штрафного майданчика, ближче до центру поля - інший.

Відповідно, вважаю, що Шепелєва не потрібно було вилучати. Його фол не тягнув на червону картку. Гра Динамо з "Колосом" була цікавою як раз до видалення Шепелєва, а після - зламалася. В кожному поєдинку відбувається боротьба за простір, йдуть дуелі на різних ділянках поля. З таким підходом можна в кожному ігровому епізоді знаходити кримінал, а якщо дивитися ці епізоди в повільних повторах, то і жахнутися від побаченого", - сказав Бабич.