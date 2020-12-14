Суркіс: Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду

Президент київського Динамо Ігор Суркіс залишився задоволеним виступом команди у Лізі чемпіонів.

Про це заявив сам власник клубу.

"Чи щасливий я? Так, я задоволений. Природно в цій групі, якщо ми будемо дивитися реально, то складно було розраховувати після трьох років без Ліги чемпіонів, обіграти Барселону і Ювентус. Хоча, я вважаю, що ані Ювентус, ані Барселона в цьому сезоні не були тією силою, з якою не можна було боротися. Може бути не на рівних, але з більш гідним рахунком.

У нас недосвідчена команда, а Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду. Де могли зіграти сильніше? Думаю, в Барселоні, якби реалізували свої моменти. У Києві шансів не було, а на виїзді - були. У другому таймі з Ювентусом ми теж грали дуже гідно", - сказав Суркіс.