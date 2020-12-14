 Суркіс: Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду

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Президент Динамо підбив підсумки Ліги чемпіонів
Суркіс: Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду
#Динамо, #Суркіс

Джерело - Великий футбол.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс залишився задоволеним виступом команди у Лізі чемпіонів.

Про це заявив сам власник клубу.

"Чи щасливий я? Так, я задоволений. Природно в цій групі, якщо ми будемо дивитися реально, то складно було розраховувати після трьох років без Ліги чемпіонів, обіграти Барселону і Ювентус. Хоча, я вважаю, що ані Ювентус, ані Барселона в цьому сезоні не були тією силою, з якою не можна було боротися. Може бути не на рівних, але з більш гідним рахунком.

У нас недосвідчена команда, а Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду. Де могли зіграти сильніше? Думаю, в Барселоні, якби реалізували свої моменти. У Києві шансів не було, а на виїзді - були. У другому таймі з Ювентусом ми теж грали дуже гідно", - сказав Суркіс.

 Динамо в групі з Барселоною, Ювентусом і Ференцварошем посіло третє місце і вилетіло в Лігу Європи.

Нагадаємо, Динамо та Колос розписали неймовірну нічию.

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