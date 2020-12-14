Суркіс: Луческу зробив кілька подвигів, будемо з Містером обговорювати трансфери

Джерело - Великий футбол.
Головним подвигом Мірчи Луческу стало потрапляння Динамо до Ліги чемпіонів.
Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.
"Я вважаю, що Луческу за цей час зробив кілька подвигів. Перший - це перемога в Суперкубку, а також перше місце в чемпіонаті. А головний подвиг з багатьма знаками оклику - це те, що він потрапив в Лігу чемпіонів і вийшов у весняну частину Ліги Європи. Для нас важливий і чемпіонат України і матчі в єврокубках навесні.
З Луческу ми будемо обговорювати не тільки трансфери, але визначимось в зв'язку з коронавірусом, де будуть збори. У нас 12 лютого стартує чемпіонат, а 10-го січня команда вийде з відпустки. Вважаю, що в Києві готуватися буде неможливо. Потрібно робити збори закордоном і думати над суперниками по спарингах. Це все буде обговорюватися з Луческу.
Також буде розмова про трансфери, кого відпустити, кого, можливо, придбати треба. Обойма велика, але я думаю, що Містер бачить позиції, які потрібно буде посилити, але конкретно я нічого не можу сьогодні сказати. Луческу працює в тісному контакті з селекційною групою. Якщо вони щось запропонують і це буде реально, то ми природно будемо підсилюватися", - зазначив Суркіс.
Нагадаємо, Динамо та Колос розписали неймовірну нічию.