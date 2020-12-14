Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.

У жеребкуванні беруть участь вісім переможців груп (сіяні) і вісім володарів других місць (несіяних).

Сіяні:

Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Ліверпуль (Англія), Челсі (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Ювентус (Італія), ПСЖ (Франція).

Несіяні:

Атлетіко (Іспанія), Боруссія Менхенгладбах (Німеччина), Порту (Португалія), Аталанта (Італія), Севілья (Іспанія), Лаціо (Італія), Барселона (Іспанія), РБ Лейпциг (Німеччина).

Сіяні команди проводять другий матч вдома.

В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї асоціації.