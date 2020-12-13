Гунтелар завершить кар'єру в кінці поточного сезону

Форвард повісить бутси на цвях у віці 37 років

Джерело - Voetbalzone.

Нападник Аякса Клаас-Ян Гунтелар завершить кар'єру після закінчення нинішнього сезону.

Про це заявив сам футболіст.

"Я збираюся закінчити грати. Я думав про це протягом останнього місяця. Кінець наближається, і, думаю, це мій останній сезон. Я із задоволенням буду грати до кінця. Збираюся спочатку відпочити, побути вдома з сім'єю, а потім, думаю, отримаю диплом тренера", - сказав Гунтелар.

За свою кар'єру 37-річний гравець встиг виступити за такі клуби, як Херенвен, Аякс, Реал, Мілан і Шальке. На його рахунку 360 забитих м'ячів.

Також Гунтелар став срібним і бронзовим призером чемпіонатів світу разом зі збірною Нідерландів.

Раніше Аталанта на виїзді переграла Аякс.