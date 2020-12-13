Поєдинок Шахтар - Інгулець знаходиться під загрозою зриву

Стадіон Зірка не готовий через складні погодні умови

Поєдинок 13 туру української Прем'єр-ліги між Інгульцем та донецьким Шахтарем може не відбутися.

Про це повідомляє Команда №1.

Стадіон Зірка не готовий через складні погодні умови. У Кропивницького пішов дощ і з урахуванням мінусової температури поле перетворилося на ковзанку.

Підігрів на полі не включений. Можливо Інгулець вирішив зекономити кошти. Або просто халатно поставився до підготовки стадіону.

Інгулець міг би перенести матч в інше місто, як це зробила Десна. Але, за інформацією джерела, таких пропозицій від клубу в УПЛ не надходило.

Швидше за все, що за неготовність стадіону Інгульцю загрожує технічна поразка.

Матч Шахтар - Інгулець має відбутися сьогодні, 13 грудня, о 14:00.