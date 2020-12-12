Лаштувка: Не думаю, що Пятов програв конкуренцію Трубіну

Колишній воротар Шахтаря Ян Лаштувка оцінив рівень гри нинішніх голкіперів "гірників" Анатолія Трубіна та Андрія Пятова.

Про це розповів сам футболіст.

"Я бачив майже всі матчі Шахтаря в цьому розіграші Ліги чемпіонів і вболіваю за "гірників". Для себе теж відзначив гру Трубіна. У нього дуже хороша психологія. Молодий воротар грає у таких важливих матчах з такими суперниками. З цим завданням Анатолій дуже добре впорався, що не кожному вдається.

Актуально: Трубін увійшов до ТОП-3 Ліги чемпіонів за кількістю сейвів

У Трубіна дуже хороші дані для воротаря: високий зріст, фізично сильний. Але, звичайно, він не настільки сильний у грі ногами, як Андрій Пятов. Думаю, він працює над цим, потрібен якийсь час.

Через півроку-рік він зуміє влитися в систему Шахтаря, адже це важливий компонент для гри "гірників". Головне, що він чудово діє на лінії. Думаю, це куди важливіше – можна добре грати ногами, але при цьому регулярно пропускати м'ячі в свої ворота.

Чи програв Пятов конкуренцію Трубіну? Не думаю. Я добре знаю Андрія, він ще може грати на високому рівні 2-3 роки спокійно. Не знаю причину, через яку надали шанс Трубіну, можливо вплинув матч з Борусією М", – розповів Лаштувка.