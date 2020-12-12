Двоє гравців Динамо достроково відправились у відпустку

Джерело - Чемпіон.
Легіонери Динамо Карлос де Пена і Міккель Дуелунд не допоможуть киянам в заключному матчі першої частини сезону проти Колоса.
Про це повідомляє Шах и Шах.
"Де Пена полетів у відпустку за домовленістю з Мірчею, він вже в Уругваї. У його житті скоро має статися грандіозна подія - народження дитини.
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Дуелунд позавчора також відправився у відпустку. Поїхав на машині, купив позашляховик спеціально для маршруту Україна - Данія", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Де Пена пропустить матч проти Колоса.