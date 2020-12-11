Денисов: УАФ бачить можливість виграти справу у Лозанні

Керівництво УАФ вірить у перемогу у Спортивному арбітражному суді рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України за матч Ліги націй проти Швейцарії.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Асоціація дійсно подала протест на рішення з приводу технічної поразки від збірної Швейцарії. Та інформація, яка є сьогодні, ситуація виглядає обнадійливо. Ніколи невідомо, чим закінчиться ця історія. Одна справа - подати заявку на протест, щоб потім не зафукали, що, мовляв, не боролися за збірну в судах. Інше питання: яку базу під це готувати? Зараз неможливо озвучити всю інформацію, яка готується асоціацією. Не все можна говорити. Скажу тільки, що асоціація чітко бачить можливість виграти цю справу. Команда, яка збирається воювати за скасування рішення УЄФА, дуже сильна і потужна.

Вона вже має досвід боротьби не тільки в Лозаннському арбітражному суді, але і досвід співпраці з УАФ. Саме ці юристи виграли справу Мораеса. Тоді стояло питання про технічну поразку збірної України. Це юристи з Іспанії та Швейцарії.

Подали документи за прискореною процедурою, тобто справа буде розглядатися в стислі терміни. Можна очікувати, що справа буде розглянута в другій половині січня", - сказав Денисов.