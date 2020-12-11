Коваленко: Шахтар кайфує від матчів з лідерами у Лізі чемпіонів

Для донецького Шахтаря у Лізі Європи метою буде виграти турнір.

Про це заявив хавбек гірників Віктор Коваленко.

"В Інтера найнебезпечніші, напевно, стандарти були. Всі високі у них, і я почував себе знервовано під час їхніх стандартів. Найневдаліші були ігри з Боруссією, і після цього вдалося показати себе в матчах з Реалом і Інтером. А перед Лігою чемпіонів говорили, що ми будемо очки брати з Боруссією, а брали очки з лідерами. І ми кайфуємо від цього.

А в Лізі Європи метою буде виграти. Яка ще може бути мета", - сказав Коваленко.