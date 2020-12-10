Transfermarkt підрахував кількість і якість точних передач

Джерело - Чемпіон.

За кількістю і якістю точних передач окремих гравців на груповій стадії Ліги чемпіонів сезону 2020/21 до ТОП-3 увійшов український півзахисник угорського Ференцвароша Ігор Харатін.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Харатін у рейтингу посів 3-е місце з точністю передач 96%. Всього на рахунку українця 302 паси.

Перше місце рейтингу зайняв захисник Барселони Жерар Піке (98% точних пасів з 132), друге - хавбек каталонців Френкі де Йонг (97% з 370 передач).

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Нагадаємо, Динамо переграло Ференцварош і вийшло до Ліги Європи.