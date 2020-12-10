Захисник Динамо потрапив до команди тижня Fantasy Football

Попов набрав 14 очок

Джерело - Чемпіон.

Поряд з Джанлуїджі Буффоном і Неймаром у команду тижня шостого туру Ліги чемпіонів потрапив захисник київського Динамо Денис Попов.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У команду тижня потрапляють ті, хто набрав більше очок у Fantasy Football у Лізі чемпіонів УЄФА від PlayStation.

Команда тижня Fantasy Football:

воротар

Джанлуїджі Буффон (Ювентус) - 8 очок

захисники

Натан Аке (Манчестер Сіті) - 12 очок

Денис Попов (Динамо Київ) - 14 очок

Ніклас Зюле (Баварія) - 16 очок

Маріо Ермосо ( Атлетіко) - 13 очок

Анхеліньо (Лейпциг) - 12 очок

півзахисники

Рууд Вормер (Брюгге) - 11 очок

Яннік Карраско (Атлетіко) - 13 очок

нападники

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 13 очок

Кріштіану Роналду (Ювентус) - 12 очок

Неймар (ПСЖ) - 18 очок

При рівній кількості очок в турі до гравців застосовуються такі критерії: 1) менший ігровий час в турі 2) загальне число очок 3) менша ціна.

Нагадаємо, Динамо переграло Ференцварош і вийшло до Ліги Європи.