 Захисник Динамо потрапив до команди тижня Fantasy Football | Кіберспорт | Champion.com.ua
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Захисник Динамо потрапив до команди тижня Fantasy Football

Сьогодні 18:09 2578 0
Попов набрав 14 очок
Захисник Динамо потрапив до команди тижня Fantasy Football
#Попов, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Поряд з Джанлуїджі Буффоном і Неймаром у команду тижня шостого туру Ліги чемпіонів потрапив захисник київського Динамо Денис Попов.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У команду тижня потрапляють ті, хто набрав більше очок у Fantasy Football у Лізі чемпіонів УЄФА від PlayStation.

Команда тижня Fantasy Football:

воротар

Джанлуїджі Буффон (Ювентус) - 8 очок

захисники

Натан Аке (Манчестер Сіті) - 12 очок

Денис Попов (Динамо Київ) - 14 очок

Ніклас Зюле (Баварія) - 16 очок

Маріо Ермосо ( Атлетіко) - 13 очок

Анхеліньо (Лейпциг) - 12 очок

півзахисники

Рууд Вормер (Брюгге) - 11 очок

Яннік Карраско (Атлетіко) - 13 очок

нападники

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 13 очок

Кріштіану Роналду (Ювентус) - 12 очок

Неймар (ПСЖ) - 18 очок

При рівній кількості очок в турі до гравців застосовуються такі критерії: 1) менший ігровий час в турі 2) загальне число очок 3) менша ціна.

Нагадаємо, Динамо переграло Ференцварош і вийшло до Ліги Європи.

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