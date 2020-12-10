Захисник Динамо потрапив до команди тижня Fantasy Football

Джерело - Чемпіон.
Поряд з Джанлуїджі Буффоном і Неймаром у команду тижня шостого туру Ліги чемпіонів потрапив захисник київського Динамо Денис Попов.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
У команду тижня потрапляють ті, хто набрав більше очок у Fantasy Football у Лізі чемпіонів УЄФА від PlayStation.
Команда тижня Fantasy Football:
воротар
Джанлуїджі Буффон (Ювентус) - 8 очок
захисники
Натан Аке (Манчестер Сіті) - 12 очок
Денис Попов (Динамо Київ) - 14 очок
Ніклас Зюле (Баварія) - 16 очок
Маріо Ермосо ( Атлетіко) - 13 очок
Анхеліньо (Лейпциг) - 12 очок
півзахисники
Рууд Вормер (Брюгге) - 11 очок
Яннік Карраско (Атлетіко) - 13 очок
нападники
Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 13 очок
Кріштіану Роналду (Ювентус) - 12 очок
Неймар (ПСЖ) - 18 очок
При рівній кількості очок в турі до гравців застосовуються такі критерії: 1) менший ігровий час в турі 2) загальне число очок 3) менша ціна.
Нагадаємо, Динамо переграло Ференцварош і вийшло до Ліги Європи.