Полтавська Ворскла не залишиться без свого головного спонсора компанії Ferrexpo.

Про це заявив один з керівників компанії Юрій Химич.

"Полтавський ГЗК і Компанія Ferrexpo розвивають і навіть збільшують підтримку ФК Ворскла понад 25 років і не мають наміру припиняти цю підтримку.

Ворскла - це єдина професійна команда, яку ми підтримуємо і на якій ми вирішили сфокусуватися. Ми задоволені результатами, які показує Ворскла, займаючи високі місця в Прем'єр-лізі. Ми віримо в успіх команди і продовжуємо її фінансувати в повному і навіть збільшеному обсязі. Наша мета - участь в турнірах європейської футбольної асоціації УЄФА.

У 2021 році ми раціоналізували те, що робили раніше, і вирішили сфокусуватися на підтримці однієї професійної команди Прем'єр-ліги - ФК Ворскла, а також розвитку дитячого футболу в Горішньому Плавнях.

Після довгих років підтримки Гірник-Спорту ми вирішили сфокусуватися на розвитку дитячого футболу. Після детального аналізу ситуації і вивчення думки жителів міста ми прийшли до висновку, що нема потреби підтримувати приїжджих футбольних легіонерів, оскільки соціальний ефект від цього проєкту менше, ніж від залучення дітей з нашого регіону до футболу. Бюджет дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник-Спорт буде збільшено більш ніж на 3 млн. Гривень, що більш ніж на 30% більше бюджету 2020 року", - зазначив Химич.