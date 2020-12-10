Тайсон: Шахтарю прийшов час вийти до фіналу Ліги Європи

Шахтар, за підсумками групового турніру Ліги чемпіонів продовжить боротьбу в Лізі Європи, треба ставити мету вийти до фіналу єврокубка.

Про це заявив гравець гірників Тайсон.

"Час грати в фіналі Ліги Європи. У минулому сезоні ми вийшли до півфіналу. Звичайно, прикро вилітати за крок до фіналу. Тому час грати у фіналі. Ми повинні сприймати серйозно всі матчі, і це стосується не тільки Ліги Європи.

Вітаю всіх з потраплянням до Ліги Європи", - заявив Тайсон.