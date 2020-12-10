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Тайсон: Шахтарю прийшов час вийти до фіналу Ліги Європи

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Лідер гірників націлений на фінал єврокубка
Тайсон: Шахтарю прийшов час вийти до фіналу Ліги Європи
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

Шахтар, за підсумками групового турніру Ліги чемпіонів продовжить боротьбу в Лізі Європи, треба ставити мету вийти до фіналу єврокубка.

Про це заявив гравець гірників Тайсон.

"Час грати в фіналі Ліги Європи. У минулому сезоні ми вийшли до півфіналу. Звичайно, прикро вилітати за крок до фіналу. Тому час грати у фіналі. Ми повинні сприймати серйозно всі матчі, і це стосується не тільки Ліги Європи.

Вітаю всіх з потраплянням до Ліги Європи", - заявив Тайсон.

Свого суперника в плей-оф Ліги Європи команда дізнається 14 грудня.

Раніше, Тайсон - найкращий гравець матчу Інтер - Шахтар.

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