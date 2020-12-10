Гравець відмовився виконувати вимоги наставника

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не подаватиме у відставку через конфлікт з лідером команди Алехандро Гомесом.

Про це заявив директор клубу Лука Перкассі.

"Іноді навіть в самих міцних сім'ях бувають суперечки і конфлікти. Але все це проходить, а результат набагато важливіший, ніж тисяча слів. Чи залишаться Гасперіні і Гомес? Звичайно, так", - сказав Перкассі.

У матчі Ліги чемпіонів проти Мідтьюлланда Гомес в першому таймі відмовлявся виконувати установку тренера, тому його замінили в перерві, а між хавбеком і наставником виник конфлікт.

Аталанта другий рік поспіль зуміла вийти з групи Ліги чемпіонів. Раніше Аталанта на виїзді переграла Аякс.