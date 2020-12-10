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Керівництво Манчестер Юнайтед не звільнить Сульшера
Визначилось майбутнє Сульшера у Манчестер Юнайтед
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер продовжить керувати командою, попри виліт команди з Ліги чемпіонів і не кращі результати в АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Керівництво Манчестер Юнайтед і раніше довіряє норвежцю і не збирається відправляти у відставку.

У чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед займає 6 місце після 10 турів, а також продовжить виступи у Лізі Європи.

Раніше, Сульшер відреагував на виліт Манчестер Юнайтед у Лігу Європи.

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