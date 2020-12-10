Капітан Боруссії М: Ми спостерігали за матчем Шахтаря на iPad

Боруссія М встановила фантастичне досягнення у Лізі чемпіонів.

Про це розповів капітан німецького клубу Ларс Штіндль.

"Вихід з такої групи з трьома неймовірними командами - фантастичне досягнення. Ми були зосереджені на сьогоднішній грі, але отримували повідомлення про хід паралельного матчу від тих, хто виходив на поле у ​​другому таймі.

Якесь божевілля. Це був наш найгірший матч в групі, але ми пройшли далі. Ми всі переживали, спостерігаючи за ходом другого матчу за iPad, але коли пролунав фінальний свисток, нашій радості не було меж!" - сказав Штіндль.