Трубін: Наприкінці матчу Шахтар врятував Лукаку

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар був одним цілим у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Інтера.
Про це розповів голкіпер гірників Анатолій Трубін.
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"Ми змогли домогтися результату, адже спрацювала тактика, яку запропонував наш тренерський штаб. А по-друге, кожен, хто був на футбольному полі, на лаві запасних, і навіть ті хлопці, що лишилися в Києві, вірили один в одного, в нашу футбольну родину. Ми були одним цілим, і зрештою нам вдалося стримати Інтер.
Наприкінці поєдинку був один момент, коли нас урятував Лукаку, проте, як відомо, щастить найсильнішим", - розповів Трубін.
Нагадаємо, Трубін претендує на звання гравця туру Ліги чемпіонів.