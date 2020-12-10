Трубін: Наприкінці матчу Шахтар врятував Лукаку

Шахтар був одним цілим у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів голкіпер гірників Анатолій Трубін.

Важливо: Конте: Воротар Шахтаря зіграв чудово

"Ми змогли домогтися результату, адже спрацювала тактика, яку запропонував наш тренерський штаб. А по-друге, кожен, хто був на футбольному полі, на лаві запасних, і навіть ті хлопці, що лишилися в Києві, вірили один в одного, в нашу футбольну родину. Ми були одним цілим, і зрештою нам вдалося стримати Інтер.

Наприкінці поєдинку був один момент, коли нас урятував Лукаку, проте, як відомо, щастить найсильнішим", - розповів Трубін.