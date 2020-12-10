Який вигляд має таблиця групи Шахтаря після останнього туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар посів третю сходинку в квартеті B і зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У цьому сезоні Ліги чемпіонів Шахтар двічі переміг мадридський Реал (3:2 і 2:0), програв менхенгладбаській Боруссії зі сумарним рахунком 0:10 і два рази завершив матчі проти міланського Інтера внічию - 0:0.

У турнірній таблиці групи B Шахтар посів третю сходинку і продовжить свій сезон у Лізі Європи. Інтер зайняв четверте місце і покинув єврокубкові розіграші.

Перемогу в квартеті здобув мадридський Реал, на другому місці менхенгладбаська Боруссія. Іспанський і німецький клуб зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування плей-оф раунду єврокубків відбудеться 14 грудня.