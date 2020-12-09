У першому таймі матчу Ліги чемпіонів Динамо - Ференцварош кияни слабо зіграли в атаці.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"У першому таймі розбирати нічого, тому що ворота ще не привезли на НСК Олімпійський. Ні в однієї з команд не було моментів. Другий тайм такий же: моментів не було. Були напівудари. Думаю, Луческу сказав: Позаду - нуль, а попереду, якщо заб'ємо - добре.

Головне - пройти в Лігу Європи. Я вважаю, що це не дуже правильно. Якщо результат є, а гри - немає, то що робити далі? Вболівальники все одно будуть лаяти і матюкати", - сказав Леоненко.