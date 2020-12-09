Джерело - ТК Футбол.
Група відбору до чемпіонату світу-2022, в якій українцям належить зіграти з Францією, Фінляндією, Казахстаном і Боснією, є досить серйозною.
Про це заявив гравець збірної України Олександр Зінченко.
"Група досить серйозна, і всі думають, що головний фаворит - Франція, чинний чемпіон світу. Але якщо згадати відбір до Євро, то всі були впевнені, що фаворитом буде Португалія і вони вийдуть з першого місця. У нас є час підготуватися і показати себе.
Ніхто не скидає з рахунків інших суперників в групі, але якщо ми виконаємо план тренерського штабу, то результат буде", - сказав Зінченко.
Відбір стартує в березні 2021 року.
Раніше, став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022.