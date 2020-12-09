Трубін: Шахтар налаштований вийти у плей-оф Ліги чемпіонів

Шахтар має шанс вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін.

Актуально: Інтер - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

"Я спокійний і впевнений, адже вірю в кожного з нас і вірю у власні сили. Я не бачу приводу для нервів. Шахтар завжди ставить завдання виходити далі в 1/8 Ліги чемпіонів. Я вважаю, що у нас є всі шанси і всі передумови , щоб продовжити свої виступи в Лізі чемпіонів.

Сумніваюся, що хтось із футболістів, тренерського штабу або персоналу буде задоволений якщо ми пройдемо в Лігу Європи. Всі налаштовані тільки на прохід в плей-оф Ліги чемпіонів ", - розповів Трубін.