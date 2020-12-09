 Трубін: Шахтар налаштований вийти у плей-оф Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Трубін: Шахтар налаштований вийти у плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:44 587 0
Анатолій Трубін прокоментував матч проти Інтера
Трубін: Шахтар налаштований вийти у плей-оф Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Трубін, #Інтер

Джерело - footballua.tv.

Шахтар має шанс вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін.

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"Я спокійний і впевнений, адже вірю в кожного з нас і вірю у власні сили. Я не бачу приводу для нервів. Шахтар завжди ставить завдання виходити далі в 1/8 Ліги чемпіонів. Я вважаю, що у нас є всі шанси і всі передумови , щоб продовжити свої виступи в Лізі чемпіонів.

Сумніваюся, що хтось із футболістів, тренерського штабу або персоналу буде задоволений якщо ми пройдемо в Лігу Європи. Всі налаштовані тільки на прохід в плей-оф Ліги чемпіонів ", - розповів Трубін.

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