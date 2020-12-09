Збірні України U17 та U19 отримали суперників у євровідборі

Стали відомі суперники українців

Відбулося жеребкування кваліфікаційних раундів чемпіонатів Європи-2021/2022 серед юнацьких команд.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України U17 (тренер - Олег Кузнецов) зіграє у групі 11 разом з командами Португалії, Уельсу та Казахстану.

Матчі цієї стадії проходитимуть у період із 1 липня по 16 листопада 2021 року. До елітного раунду кваліфікації вийдуть по дві найсильніші збірні з кожної групи, а також чотири кращі команди, що посядуть треті місця за результатами зустрічей із першими та другими збірними своєї четвірки.

Команда України U19 (головний тренер - Олександр Петраков) потрапила до групи 5. Суперники - Польща, Фінляндія та Мальта.