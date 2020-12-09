Барселона вперше за 14 років посіла друге місце в групі Ліги чемпіонів

Барселона пропустила Ювентус на перше місце у групі

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів Барселона розгромно програла Ювентусу на Камп Ноу.

Про це повідомляє журналіст видання COPE Педро Мартін.

Маючи однакову кількість очок туринці вийшли на перше місце за результатами очних зустрічей. Барселона ж зайняла другу сходинку в групі.

Актуально: Барселона - Ювентус 0:3. Огляд матчу

Барселона вперше за 14 років вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів з другого місця в групі. Останній раз подібне трапилося у 2006 році. Тоді "синьо-гранатові" набрали на 2 очки менше Челсі, а на стадії 1/8 поступилися Ліверпулю.