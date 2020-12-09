 Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Сьогодні 16:51 498 0
Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи УЄФА, 6-й тур
10 грудня 2020 року, 22:00

Брага (Брага, Португалія) - Зоря (Луганськ, Україна)
                   

Betwinner: 1,48 - 4,84 - 6,55
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10 грудня Зоря зіграє матч 6-го туру групового раунду Ліги Європи проти португальської Браги.

Брага

Брага вже гарантувала собі путівку в плей-оф раунд Ліги Європи. Від результату майбутнього матчу залежить тільки те, на якому місці португальці виявляться в результаті. Зараз у них стільки ж очок, скільки і у Лестера. Але саме внаслідок кращих додаткових показників "лисиці" на 1-му рядку знаходяться. Щоб підопічні Карлуша Карвальяла могли розраховувати на перемогу в квартеті, їм потрібно обіграти Зорю. Крім того, важливо, щоб в паралельному поєдинку Лестер не виграв у АЕКа. За умови, якщо англійці в паралельному матчі перемагають, будь-який результат Браги залишить команду на 2-му рядку.

У поточному груповому раунді всі показники Браги мають ось такий вигляд: 3 перемоги, 1 нічия і 1 поразка.

Останні матчі Браги

ПЛ. Белененсеш - Брага 2:1

Ліга Європи. AEK - Брага 2:4

ПЛ. Брага - СК Фаренсе 1:0

Ліга Європи. Брага - Лестер 3:3

Кубок Португалії. Трофенсе - Брага 1:2

Зоря

Зоря в стартових 3-х матчах групового раунду не була схожа сама на себе. Команда зазнала 3 поразки з загальним рахунком 9:2. Але вже з 4-го туру українці почали показувати той футбол, який всі звикли бачити в їх виконанні минулого сезону. Спочатку на виїзді був обіграний АЕК (0:3), а потім, на своєму полі, "чорно-білі" впоралися з Лестером (1:0). На жаль, через те, що в минулому турі АЕК не зумів на своєму полі відібрати очки у Браги, "мужики" втратили шанси на плей-оф.

Сьогодні підопічні Віктора Скрипника знаходяться в своєму квартеті тільки на 3-му місці. В активі у команди 6 очок. 

Через травми на полі не зможуть з'явитися: Хомченовський, Цвек та Агрон Руфат.

Останні матчі Зорі

УПЛ. Зоря - Дніпро-1 3:1

Ліга Європи. Зоря - Лестер 1:0

УПЛ. Минай - Зоря 0:3

Ліга Європи. AEK - Зоря 0:3

УПЛ. Зоря - Ворскла 0:0

Пряма мова (пресконференція відбудеться пізніше)

Очні протистояння: Крім першого матчу у цьогорічній кампанії клуби вже виходили на одне поле.  У третьому відбірковому раунді Ліги Європи у сезоні-2018/19 Зоря після двох нічиїх вибила Брагу внаслідок виїзного голу (1:1 – в Україні, 2:2 – у Португалії).

Прогноз букмекерів:

Контори вважають, що фаворит - Брага. Її перемога відповідає коефіцієнту 1,48. Виграш Зорі оцінюється в 6,55. Коефіцієнт на нічию дорівнює 4,84.

Прогноз Чемпіона: 1:1

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