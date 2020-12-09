Луческу відреагував на можливі трансфери Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу задоволений складом команди.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Які позиції плануєте підсилити в зимове міжсезоння? Посилення залежить не від мене. Я треную гравців, які у мене є в команді. Я вітаю своїх підопічних із цим результатом, із виходом до Ліги Європи. Я тренував цих хлопців із самого початку сезону. Ці гравці виросли разом із командою. У нас у складі було 8 українців і всього 3 легіонери, у складі Ференцвароша - навпаки, 9 легіонерів і всього 2 угорця.

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Це нелегко для зростання команди. Вдячний хлопцям за те, чого вони домоглися. Разом із цими хлопцями ми виграли Суперкубок, пробилися до Ліги чемпіонів, вийшли в єврокубкову весну та знаходимося на першому місці в чемпіонаті. Я вдячний цим гравцям", - розповів Луческу.