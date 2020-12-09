Гармаш: На першому місці для Динамо був результат

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо через важливість результату з Ференцварошем вибрало більш оборонну тактику.
Про це розповів півзахисник киян Денис Гармаш.
"На першому місці для нас був результат. Іноді потрібно проводити і такі ігри. Нам не можна було програвати, тому ми вибрали більш оборонну тактику. Я думаю, вона спрацювала. Тренер вибрав тактику на гру, а ми її виконали.
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Особисто я думав, що якщо ми заб'ємо гол, то на 200 відсотків пройдемо далі", - відзначив Гармаш.
Нагадаємо, Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи.